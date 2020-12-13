Умер спикер Госсобрания Алтая

Cпикер Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщили в пресс-службе собрания, передает ТАСС.

По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. Один из источников агентства сообщил, что ранее политик переболел коронавирусом, и предположил, что Тюленин мог умереть из-за отрыва тромба.

Глава республики Олег Хорохордин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью спикера. «Скромный, добрый и открытый человек, настоящий патриот своей малой Родины», — написал он в своем Instagram.

Владимир Тюленин возглавлял Госсобрание – Эл Курултай Республики Алтай с сентября 2016 года.