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Умер спикер Госсобрания Алтая

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Владимир Тюлентин
Владимир Тюлентин
Фото: @khorokhordin.official

Cпикер Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщили в пресс-службе собрания, передает ТАСС.

По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. Один из источников агентства сообщил, что ранее политик переболел коронавирусом, и предположил, что Тюленин мог умереть из-за отрыва тромба.

Глава республики Олег Хорохордин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью спикера. «Скромный, добрый и открытый человек, настоящий патриот своей малой Родины», — написал он в своем Instagram.

Владимир Тюленин возглавлял Госсобрание – Эл Курултай Республики Алтай с сентября 2016 года.

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