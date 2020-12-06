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Умер бывший мэр Чебоксар Анатолий Игумнов

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Фото: Zampolit.com

В Чувашии умер бывший мэр города Чебоксары Анатолий Игумнов. Об этом сообщили его близкие, передает« Правда ПФО».

Игумнову было 74 года, причины его смерти неизвестны.

О дате прощания с политиком будет сообщено дополнительно, предполагается, что оно состоится в соборе Святой Татьяны.

Игумнов родился 29 июня 1946 года в Чебоксарах, окончил Балаковское высшее военное училище летчиков и начал служить в Закавказском военном округе. В 1994 году был уволен в звании полковника запаса по выслуге лет с налетом 28 лет.

23 мая 1995 года Анатолий Игумнов был назначен исполняющим обязанности главы Чебоксарской горадминистрации, а в 1996 его избрали главой самоуправления города. В январе 2001 года его переизбрали на второй срок. Как пишет «Правда ПФО», Игумнов лично контролировал работу дворником, объезжая дворы по утрам, а также внес большой вклад в реконструкцию исторической части Чебоксар.

В 1999 году Игумнова наградили Государственной премией РФ за возрождение исторической части города. У него также есть медаль «За заслуги перед Чувашской Республикой», он является почетным гражданином Чебоксар.

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