Оценены данные о способности зубной пасты уничтожать COVID-19 за две минуты

Научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил данные исследований американских ученых о способности зубной пасты уничтожать COVID-19 на 99,9 процента. Об этом сообщает РБК.

По его словам, этот показатель достаточно внушителен. Однако больного человека таким способом не вылечить.

Чепурнов отметил, что при уничтожении 99,9 процента COVID-19 миллионы частиц все равно останутся, а этого достаточно для того, чтобы заразиться. Он подчеркнул, что данные меры могут помочь при профилактике. В частности, меньшее количество инфекции в носоглотке уже болеющего человека способно уменьшить его заразность.

Ранее американские ученые в ходе лабораторных исследований выяснили, что зубные пасты с цинком и оловом способны уничтожить коронавирус на 99,9 процента за две минуты. Кроме того, ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует его за полминуты. Целью программы было определить, возможно ли снизить темпы распространения коронавируса с помощью средств ухода за полостью рта.