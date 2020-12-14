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Российский вуз обучит более тысячи студентов на курсах повышения квалификации

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Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) в Челябинске обучит 1,3 тысячи студентов на курсах повышения квалификации за счет бюджета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Обучение проходит в дистанционных формах. Для этого в Южно-Уральском государственном университете создана современная цифровая образовательная среда, отвечающая мировым трендам внедрения IT-технологий», — приводит агентство сообщение вуза. За основу программ взяли разработанные в вузе корпоративные стандарты работы преподавателей в цифровой образовательной среде.

Ректор вуза Александра Шестакова рассказала, что госзаказ выполняется в рамках реализации нацпроекта «Образование». Она отметила, что вуз обладает большим опытом в части реализации программ непрерывного дополнительного образования и располагает арсеналом технических и методических ресурсов для внедрения их в образовательный процесс.

До 2030 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Новые возможности для каждого», который нацелен на создание условий для непрерывного образования россиян, повышение квалификации и обучение новым навыкам. Бюджет проекта — более 9 миллиардов рублей.

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