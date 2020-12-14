Порнозвезда пошутила о сексе с главой Instagram и была заблокирована

Американскую порноактрису и модель Кендру Сандерленд (Kendra Sunderland) заблокировали в Instagram из-за неудачной шутки про секс с главой соцсети Адамом Моссери. Об этом сообщает газета The Sun.

25-летняя знаменитость выложила откровенную фотографию без одежды, однако снимок не удалили и аккаунт не заблокировали. Позже она заявила: «Ребята, привет! Хочу, чтобы вы знали, что меня до сих пор не удалили… Я сумасшедшая. Кто знает, может я *** (занимаюсь любовью) с гендиректором Instagram. Как бы там ни было, я все еще здесь».

После этого Instagram обвинили в двойных стандартах, так как пошлый снимок Сандерленд, у которой было более двух миллионов подписчиков, нарушал правила пользования соцсетью.

Instagram принял меры в отношении порноактрисы 9 декабря после того, как Сандерленд вышла в прямой эфир топлес и с секс-игрушкой. Ее аккаунт заблокировали. Представители соцсети опровергли слухи, что якобы у модели и женатого Моссери, у которого трое детей, были сексуальные отношения.

Сандерленд утверждает, что шутила и была пьяна. Актриса считает, что ее могли заблокировать не из-за откровенной фотографии, а из-за высказывания о Моссери. Она извинилась в Twitter за свое поведение, отметив, что использовать секс-игрушки в прямом эфире было лишним. Порнозвезда предложила поклонникам подписаться на ее вторую страницу в Instagram.

Ранее полиция Нигерии задержала порнозвезду Тобилобо Йолаошо за съемки фильма в неположенном месте. Утверждается, что фрагменты видео, на которых он находился в роще в белых одеждах адептов богини плодородия Осун, были опубликованы на сайте Йолаошо и в соцсетях.