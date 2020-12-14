Неизвестный напал на украинскую журналистку и свалился в лужу

Видео: Политика Страны

На украинскую корреспондентку телеканала Kiev.Live Камилу Мамедову напали во время съемок сюжета про гололедицу. Отрывок эфира опубликован в Telegram-канале «Политика Страны».

Журналистка задавала вопросы продавцам, работающим в торговых ларьках Киева. В частности, Мамедову интересовало, почему асфальт возле палаток не посыпали песком. Неожиданно к девушке подошел неизвестный мужчина и толкнул ее. После этого он попытался отойти, чтобы не попасть в объектив камеры, и поскользнулся на льду. В результате мужчина свалился в лужу и намочил одежду.

Мамедова эмоционально отреагировала на падение атаковавшего ее. Она посмеялась и сказала, что оператор запечатлел «карму в прямом эфире». Однако после этого промокший неизвестный ударил ее по руке и вновь начал толкать.

В начале ноября сотрудник пресс-центра мэрии Бердска Новосибирской области Кирилл Цветков напал на 68-летнего журналиста местного издания «Свидетель» Сергея Болдырева из-за комментария в соцсетях. «Я показал, что можно сократить дистанцию с теми, кто систематически издевается над тобой в сети», — заявил Цветков.