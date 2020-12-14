На российском маяке нашли советский клад

Смотрители маяка на острове Большой Тютерс в Финском заливе нашли денежный клад. Россияне обнаружили почти 10 тысяч рублей Государственного банка СССР, выпущенные в 60-х годах прошлого века, сообщает телеканал НТВ.

Деньги были обнаружены в техническом здании, где расположена электростанция. При этом в помещении работники бывали часто, однако купюры нашли только сейчас — они были надежно спрятаны.

Как отмечает телеканал, средняя зарплата во времена СССР составляла 120 рублей. А значит, 10 тысяч, хранящиеся на маяке, простому инженеру пришлось бы копить долгие годы. «Вот теперь нам очень интересно, что, как, когда и какой контрабандой занимались жители этого острова тридцать лет назад», — написали сотрудники маяка в сообществе острова во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в Сызрани молодая семья обнаружила 5 тысяч рублей под старым линолеумом, но побоялась присвоить их. Россияне подумали, что имеют дело с ритуальным кладом и из страха решили закопать его.