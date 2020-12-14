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Путин заговорил о смысле жизни

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Смысл жизни заключается в добрых делах, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-форуме волонтеров партии «Единая Россия». Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале «Россия 24».

«Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом, на самом деле, в значительной степени есть смысл жизни вообще: когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке», — сказал глава государства.

13 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ежегодную традицию Путина на Новый год — встречать праздник с родными и близкими. Он добавил, что российский лидер никогда не отдыхает полноценно.

Ранее в декабре Путин позвонил 97-летней жительнице Ставропольского края Наталье Донской, которая выразила желание поговорить с главой государства. В ходе беседы пенсионерка рассказала о себе и поблагодарила президента за город, в котором она живет.

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