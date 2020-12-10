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Путин позвонил желающей поговорить с ним пенсионерке

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин позвонил 97-летней жительнице Ставропольского края Наталье Донской, которая выразила желание поговорить с главой государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Добрый день! Да, это Путин. Галина Александровна Осокина передала, что вы хотели переговорить», — сказал президент.

Женщина несколько раз переспросила, действительно ли с ней связался сам Путин.

Известно, что Наталья Донская — медик. Она работала на самых тяжелых участках во время Великой Отечественной войны — в Сталинграде, на Курской дуге, Украине, в Европе.

Ранее о мечте Донской поговорить с президентом России Путину доложили в организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей». Глава государства, поняв, что контакт пенсионерки не сохранился, попросил директора ФСБ и министра внутренних дел «сделать что-то хорошее» — найти Наталью Ивановну. Это удалось сделать до окончания заседания СПЧ, где было озвучено желание пенсионерки.

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