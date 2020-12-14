Ящерица помогла хозяевам разбогатеть на 14,6 миллиона рублей

Семейная пара из Бассетт, штат Вирджиния, пошла в магазин за кормом для своей домашней ящерицы и купила выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает сайт телеканала 10 News.

Шарлин Гоуд (Charlene Goad) с мужем пытались купить червей для их домашней ящерицы Джорджа. В магазине, куда они отправились в первую очередь, корма не оказалось, но муж американки решил купить два билета моментальной лотереи.

«Он сказал, что ему на глаза все время попадался логотип лотереи», — сказала Гоуд.

Когда пара села в машину, Гоуд стерла защитный слой, и один из билетов оказался выигрышным. Американцы сорвали джекпот в 200 тысяч долларов (14,6 миллиона рублей).

Американка призналась, что долго не могла поверить, что они действительно выиграли. Победители планируют потратить выигрыш на выплату ссуды за жилье.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Йорктаун, штат Вирджиния, утверждает, что перегоревшая гирлянда принесла ей крупный выигрыш в лотерею. Она поехала в магазин Home Depot за новым украшением, а на обратном пути заглянула в супермаркет и взяла несколько лотерейных билетов.