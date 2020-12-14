Из жизни
 
Последние новости
Иммунолог объяснил данные о смертности от коронавируса в России
24-летний российский чемпион Европы погиб в автокатастрофе
Британцев призвали не скупать товары в магазинах после Brexit
Умерла 94-летняя звезда Instagram из России
Белоруссия захотела запустить производство своей вакцины от коронавируса
МиГ-29 ВВС Украины покрылись льдом
Нефтью Венесуэлы стали торговать анонимы из России
Переболевшие COVID-19 пожаловались на невозможность есть привычную еду
Москвичи вывезли китаянку в лес и потребовали 150 миллионов рублей 
Microsoft принудительно обновит старые Windows
Новости партнеров
Прослушать новость

Ящерица помогла хозяевам разбогатеть на 14,6 миллиона рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Virginia Lottery

Семейная пара из Бассетт, штат Вирджиния, пошла в магазин за кормом для своей домашней ящерицы и купила выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает сайт телеканала 10 News.

Шарлин Гоуд (Charlene Goad) с мужем пытались купить червей для их домашней ящерицы Джорджа. В магазине, куда они отправились в первую очередь, корма не оказалось, но муж американки решил купить два билета моментальной лотереи.

«Он сказал, что ему на глаза все время попадался логотип лотереи», — сказала Гоуд.

Когда пара села в машину, Гоуд стерла защитный слой, и один из билетов оказался выигрышным. Американцы сорвали джекпот в 200 тысяч долларов (14,6 миллиона рублей).

Американка призналась, что долго не могла поверить, что они действительно выиграли. Победители планируют потратить выигрыш на выплату ссуды за жилье.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Йорктаун, штат Вирджиния, утверждает, что перегоревшая гирлянда принесла ей крупный выигрыш в лотерею. Она поехала в магазин Home Depot за новым украшением, а на обратном пути заглянула в супермаркет и взяла несколько лотерейных билетов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Henry County woman wins $200,000 lottery ticket while buying snack for her pet lizard
Перегоревшая гирлянда принесла женщине 12 миллионов рублей
Поход в аптеку принес мужчине 3,5 миллиона долларов
Любовь к макаронам с сыром принесла мужчине 200 тысяч долларов
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01 7 октября
Кендра Хэтчер и Рикардо Паниагуа

Одержимая страстью

Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
20:30 9 декабря

Воздушный змей унес 12-летнего мальчика и сломал ему руки в шести местах

19:39 9 декабря

Девушка выдавила прыщ на носу и осталась с огромной опухолью вместо лица

18:46 9 декабря

Ревнивый крокодил отомстил возлюбленной за встречу с соперником и попал на видео

Из жизни00:03 2 октября
Мишель Фурнире (в центре)

Монстр из ниоткуда

Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
18:05 9 декабря

Собака нашла проплывшее больше трех тысяч километров письмо в бутылке

17:13 9 декабря

Лыжница провалилась в действующий вулкан и осталась жива

15:57 9 декабря

Двухголовая змея стала питомцем рыболова

Из жизни00:0126 сентября
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-Мор

Остров проклятых

Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
15:01 9 декабря

Женщина подала в суд на не зовущего ее замуж возлюбленного

13:47 9 декабря

Женщина потеряла память и второй раз вышла замуж за своего мужа

12:45 9 декабря

Крокодил убил фермера возле ритуального сооружения для умерших

Россия
Российский губернатор пригрозил уволить чиновников за подпольные вечеринки
«Вирус приспосабливается, ему нужно закрепиться в популяции»
Что нужно знать о носителях, опасных переносчиках коронавируса и вакцинах — отвечает академик
«ОМОН пошел на толпу, началась давка, люди падали»
10 лет столкновениям на Манежной площади: как смерть фаната привела к беспорядкам в центре Москвы
Россиянка застряла в заборе и замерзла насмерть
На низком старте
Что изменится в жизни россиян в 2021 году
Три медведя в Московском зоопарке впали в спячку
«Нам предстоит суровая зима»
Мир стоит на пороге вакцинации от коронавируса. Поможет ли это остановить пандемию?
Все материалы
Мир
Билл Гейтс предсказал продолжение изоляции в США до 2022 года
У берегов Саудовской Аравии взорвался танкер
Эммануэль МакронРеспублика наносит ответный удар
Франция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны
Опубликовано видео с места стрельбы у собора в Нью-Йорке
Дональд ТрампВбросы, пули, кандидаты
Трамп готов расколоть Америку ради победы над Байденом. Однажды это закончилось гражданской войной
В Израиле припомнили России Крым
Карнавальный коммунизм
В ХХ веке Латинская Америка увлеклась идеями социализма. Они принесли народам войну, террор и голод
Все материалы
Бывший СССР
Противники Пашиняна парализовали работу метро в Ереване
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
Два человека погибли в ДТП с машиной миротворцев в Карабахе
На Украине план «Б» по Донбассу назвали пиар-ходом
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Алиев захотел тесного сотрудничества Азербайджана и Турции с Арменией
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
Россия продлила запрет на ввоз еды
Слабый сигнал
 
Российский миллиардер назвал причину роста цен на продукты
Чистая страна
Эксперты рассказали о значении раздельного сбора для экологии страны
Россиян научили выбирать искусственные елки
Имущество Украины за рубежом арестовали по просьбе России
Число чиновников российского ведомства захотели увеличить в 21 раз
Все материалы
Силовые структуры
Мать запертой на полгода в шкафу девочки отпустили домой
«Тюрьма — это самый дорогой отель»
Бывший аферист — о том, как украсть в России миллионы и хорошо устроиться в СИЗО с сигарным клубом
Российский подполковник выстрелил в лося и попал в охотника
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В петербургском ТЦ нашли взрывное устройство в пачке из-под сока
Место происшествияТеррорист-смертник подорвал себя у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии
В результате взрыва пострадали шесть сотрудников
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Глава UFC назвал стоимость организации
Пеп Гвардиола
Партнерский материал
Манчестерское дерби: игра будет равна, сыграют два «мешка»
Тот случай, когда футбол — это игра не миллионов, а миллиардов. Долларов и евро
Уволенный через пять месяцев после назначения гендиректор «Спартака» объяснился
«Дьявольская» дюжина
Дерби в Манчестере, битва «Эвертона» с «Челси» и визит «Ливерпуля» в Лондон — интриги 12-го тура АПЛ
Мария Шарапова вошла в топ самых упоминаемых в Twitter спортсменок
Футболисты устроили скандал из-за расизма в матче Лиги чемпионов
Судья назвал «негром» тренера одной из команд. Матч остановили, игроки покинули поле
UFC упрекнули в смехотворной раскрутке Нового Хабиба
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Путин упрекнул YouTube в недобросовестности
«Это не тот интернет, который мы хотели»
Интернет во всем мире захватили IT-корпорации. Почему это опасно?
Мясников ответил на главные вопросы про беременность во время коронавируса
«Они зарабатывают на моей травме»
Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
Российский блогер распилил Lada Vesta и показал самые уязвимые места
Планета не очистилась
Хаос, насилие и желание бежать: самый тяжелый год глазами фотографов со всего мира
В Китае задержали журналистку международного агентства
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
103-летний ветеран назвал секретом долголетия любовь к пиву
Невеста с COVID-19 оказалась в день свадьбы в больнице и через пять дней умерла
Отвергнутый мужчина убил женщину и ее отца после неудавшегося свидания
«Стереотипы о России — как и везде: водка, деревня и снег»
История сибирячки о жизни в Бельгии
Доктор медицинских наук назвал простой способ избавления от похмелья
Ричард Филлипс«Я не жалуюсь»
История невиновного мужчины, который отсидел 46 лет в тюрьме и сумел сохранить любовь к жизни
Все материалы
АвтоВАЗ раскрыл внешность обновленного Lada Largus
Они приближали будущее: обтекаемые довоенные автомобили
Выдающаяся техника, которая приручила воздушные потоки еще в ранние годы автомобилестроения
В России подорожали автомобили Infiniti
Видео: кладбище огромных советских спецавтомобилей
Огромное поле машин-монстров из СССР. Для чего создали эту технику?
Внешность нового Lamborghini раскрыли досрочно
Зимние гонки в России — от древних «Жигулей» до Porsche
Фоторепортаж с самого демократичного ралли зимнего сезона
В Самаре нашли редкий ВАЗ-21016, постоявший в гараже более 30 лет
Все материалы
Дом
В Москве недосчитались однокомнатных квартир
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Елку в российском городе украсили мусором
Россияне высмеяли квартиру за 750 миллионов рублей
Продавцов квартир в Москве сочли неадекватными
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы