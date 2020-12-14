В Нидерландах введут локдаун

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Нидерландах на пять недель введут полный локдаун. Он начнет действовать с полуночи 15 декабря. Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте, его слова передает NL Times.

«Меньше недели назад я сказал, что мы на перепутье. Коронавирус распространяется еще быстрее», — сказал Рютте. Так, открытыми останутся магазины первой необходимости, химчистки и библиотеки. Остальные торговые точки, а также кинотеатры, рестораны, бары, театры и зоопарки будут закрыты.

При этом гостиницам разрешат работать при условии, что рестораны в них будут закрыты. Всех школьников и студентов переведут на онлайн-обучение с 16 декабря.

Рютте также призвал граждан страны не покидать дома без необходимости, а также без необходимости не летать за рубеж.

Ранее сообщалось, что к полному локдауну приготовилась Литва. Там с 16 декабря вводят ограничение на передвижения: всем гражданам нельзя будет покидать дом без веской причины, а за пределы муниципалитета можно будет выехать только для работы, получения медицинской помощи или на похороны.