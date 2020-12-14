Литва приготовилась к полному локдауну

Жители Литвы из-за сложной ситуации с коронавирусом приготовились к полному локдауну, который вводится на всей территории страны со среды, 16 декабря. Жесткие ограничения будут действовать до 3 января, сообщает LRT.

Гражданам будет запрещено покидать место жительства без веской причины, а именно — похода в магазин, поездки на работу, в больницу, на похороны.

За пределы своего муниципалитета выезжать можно будет только на работу, для оказания медицинской помощи или на похороны.

В стране закроют все образовательные учреждения, в том числе детские сады. Магазины, кроме продуктовых, аптек и зоомагазинов также прекратят работу.

В Литве за минувшие сутки выявили 1921 новый случай заражения коронавирусом, 10 человек скончались. Общее число инфицированных достигло 95 021 человек, выздоровели 38 957 пациентов. Всего за время пандемии скончались 825 человек, сообщает Министерство здравоохранения Литвы.