Нурмагомедова на время лишили статуса лучшего бойца UFC в пользу Макгрегора

Ирландец Конор Макгрегор временно возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на сайте организации, что вызвало удивление фанатов смешанных единоборств (MMA). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Примерно в 22:30 по московскому времени на сайте UFC произошли изменения. Пользователи заметили, что россиянина Хабиба Нурмагомедова лишили статуса лучшего бойца организации, а его место занял Макгрегор, не выступавший с января. Спустя полчаса рейтинг лучших бойцов организации вернули в исходное состояние.

Изменения на сайте вызвали недоумение фанатов. В частности, пользователь Below the Belt отметил, что посчитал происходящее шуткой, пока не проверил рейтинг самостоятельно. Автор публикации приложил снимок экрана, запечатлевший временное изменение на сайте UFC.

Нурмагомедов сместил американца Джона Джонса с первого места в рейтинге UFC без учета весовых категорий после победы над Джастином Гейджи. Россиянин в третий раз защитил пояс чемпиона организации и объявил об уходе из спорта.