Глава UFC отреагировал на желание блогера подраться с Макгрегором

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на желание YouTube-блогера Джейка Пола подраться с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает TMZ.

Уайт убежден, что такой поединок никогда не состоится. «Макгрегор — один из лучших бойцов на планете. Ему не надо драться с какими-то детьми, у которых вышли ролики на YouTube», — заявил он. При этом глава UFC признал, что в последнее время сформировался спрос на подобные схватки знаменитостей.

Пол заявил о готовности «уничтожить» Макгрегора после победы над баскетболистом Нэйтом Робинсоном в боксерском поединке. Блогер дрался на турнире, который возглавил поединок ветеранов бокса Роя Джонса и Майка Тайсона.

Макгрегор завоевывал пояс чемпиона UFC в двух весовых категориях. Боец в третий раз вернулся в спорт и в январе подерется с американцем Дастином Порье.