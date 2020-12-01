Звезда YouTube собрался уничтожить Макгрегора на ринге

Звезда YouTube блогер Джейк Пол бросил вызов ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору. Об этом сообщает TMZ.

23-летний блогер заявил, что всерьез настроен на поединок с Макгрегором. «Мои парни уже связались с его менеджером. Это все, что пока могу сказать», — отметил он.

«Я собираюсь уничтожить Макгрегора на ринге», — заверил Пол.

Джейк Пол выступил перед поединком бывших чемпионов мира по боксу Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Турнир состоялся 29 ноября. Блогер нокаутировал баскетболиста Нэйта Робинсона.

Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Ирландец трижды завершал и возобновлял карьеру. В январе он вернется в октагон, где столкнется с американцем Дастином Порье. Макгрегор выигрывал чемпионский пояс UFC в двух весовых категориях.