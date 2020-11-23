UFC подтвердил бой Макгрегора с Порье

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подтвердил факт проведения боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Об этом сообщается в аккаунте промоушена в Instagram.

Поединок пройдет 23 января 2021 года на «Бойцовском острове» в ОАЭ. Бой возглавит турнир UFC 257. Ранее сообщалось о том, что оба спортсмена подписали контракт на встречу.

Первоначально Макгрегор и Порье готовились провести поединок вне UFC. Бойцы сперва согласовали противостояние в рамках благотворительного вечера, но в ситуацию вмешался промоушен. Макгрегор и Порье уже бились под эгидой UFC в 2014 году. Тогда ирландец победил нокаутом.

В июне Макгрегор в третий раз в карьере объявил об уходе из спорта. Ирландец становился чемпионом UFC в разных весовых категориях.