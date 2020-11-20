Макгрегор официально вернулся в UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор подтвердил свое возращение к выступлениям. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте TheMacLife.

32-летний спортсмен подписал контракт на поединок с Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Таким образом, Макгрегор официально вернулся в MMA. Ивент с участием ирландца пройдет 23 января 2021 года.

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11 ноября президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Порье подписал свой контракт на поединок. Тогда функционер подчеркнул, что бой состоится, «если все пойдет по плану».

Первоначально Макгрегор и Порье готовились провести поединок вне UFC. Бойцы сперва согласовали противостояние в рамках благотворительного вечера, но в ситуацию вмешался промоушен. Макгрегор и Порье уже бились под эгидой UFC в 2014 году. Тогда ирландец победил нокаутом.

В июне Макгрегор в третий раз в карьере объявил об уходе из спорта. Ирландец становился чемпионом UFC в разных весовых категориях.