Фергюсон назвал Макгрегора своим должником и потребовал полмиллиона долларов

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон обвинил ирландца Конора Макгрегора и компанию Paradigm в нанесении ему финансового ущерба в размере полумиллиона долларов. Об этом он рассказал в интервью BT Sport.

36-летний американец уверен, что в Paradigm не желали сталкивать его в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с их клиентом Макгрегором. По версии Фергюсона, компания предприняла усилия, чтобы избежать поражения ирландского бойца.

«Этот парень должен мне 500 тысяч долларов», — заявил он.

Фергюсон выступит на турнире UFC 256 13 декабря. Американец проведет поединок против бразильца Чарльза Оливейры.

Весной 2020-го Фергюсон уступил американцу Джастину Гейджи. Последний получил шанс подраться с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Гейджи не сумел отобрать титул у россиянина.

Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе.