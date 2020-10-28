Фергюсон предсказал возвращение Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон убежден, что россиянин Хабиб Нурмагомедов вернется к выступлениям. Об этом он рассказал в интервью Submission Radio.

36-летний американец предсказал возвращение российского бойца. «Даже если не ради поединка со мной, но он снова подерется. Он любит этот спорт, наслаждается им», — заявил Фергюсон.

В том же интервью Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова за решение уйти из спорта. «Я сделал свою работу, а он сбежал. Чертов дагестанец сбежал, поджав хвост», — сказал он.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и защитил титул. После поединка он объявил о завершении карьеры.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова пытались организовать пять раз. Он могли сойтись в октагоне весной 2020-го, но россиянин снялся с боя из-за пандемии коронавируса. Сам турнир был перенесен с апреля на май, а Нурмагомедова сменил Гейджи. Последний нанес Фергюсону первое поражение за восемь лет и стал временным чемпионом UFC в легком весе.