Фергюсон назвал Нурмагомедова «поджавшим хвост чертовым дагестанцем»

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон прокомментировал завершение карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Интервью с ним доступно на YouTube-канале Submission Radio.

«Я сделал свою работу, а он сбежал. Чертов дагестанец сбежал, поджав хвост», — заявил Фергюсон. Американец добавил, что Нурмагомедов не может называть себя лучшим бойцом, пока они не провели бой.

Ранее 28 октября Фергюсон поддержал соотечественника Джона Джонса, раскритиковавшего решение сделать Нурмагомедова лидером рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

24 октября Нурмагомедов объявил об уходе из спорта, одержав победу над американцем Джастином Гейджи и защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Эта победа стала для него 29-й в карьере.

Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался пять раз. Их поединок должен был возглавить турнир UFC в апреле этого года, однако россиянин снялся из-за пандемии коронавируса. Фергюсон — бывший временный чемпион промоушена в легком весе. На его счету 25 побед и четыре поражения.