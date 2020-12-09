Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон допустил отмену своего следующего боя — с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 256. Об этом он написал в своем Instagram.

По мнению американца, соперник может не сделать вес. «Ставлю на то, что бразильцы, в том числе Оливейра, заявятся на взвешивание с перевесом, как обычно», — заметил Фергюсон. Боец добавил, что в этом случае они не будут драться.

Фергюсон предположил, что бразилец покажет перевес в 3-4 фунта (до двух килограммов — прим. «Ленты.ру»). «Он использует в качестве оправдания то, что это бой на коротком уведомлении», — пояснил американец.

Поединок легковесов Фергюсона и Оливейры должен пройти 13 декабря. Он станет со-главным боем вечера, а возглавит основной кард турнира встреча бразильца Дейвисона Фигейреду и мексиканца Брендона Морену, которые выступают в наилегчайшем весе.

Фергюсон за карьеру провел 30 боев, одержал 26 побед и потерпел четыре поражения. На счету Оливейры 29 побед в ММА, восемь поражений, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.