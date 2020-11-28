Нурмагомедов анонсировал встречу с президентом UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов анонсировал встречу с президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Об этом спортсмен рассказал в интервью аккаунту redfurymma_officia в Instagram.

По словам россиянина, их ждет большая дискуссия. «Мы всегда весело проводим время при встрече с ним. У Дэйны есть что-то интересное для меня, у меня есть что-то интересное для него», — добавил боец.

24 ноября Нурмагомедов намекнул на возвращение в UFC. «Скоро увидимся», — написал россиянин под фото, на котором запечатлены он и Уайт. Последний также подчеркивал, что рассчитывает на Нурмагомедова. В числе возможных соперников россиянина в случае возвращения в октагон — Тони Фергюсон, Дастин Порье, Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.

Нурмагомедов заявил об уходе из MMA после своей победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере.