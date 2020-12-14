В Москве состоялась церемония переноса Вечного огня в Белград

В Москве состоялась церемония переноса в Белград Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата возле Кремля. Об этом сообщил председатель Российского исторического сообщества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По словам Нарышкина, частица Вечного огня окажется у мемориала освободителей Белграда 15 декабря. «Этот символический акт ознаменует вековое братство двух наших народов, основанное на общей истории, единой вере и богатых культурных традициях», — заявил он в ходе церемонии.

Нарышкин добавил, что сербский народ понес тяжелые утраты в военные годы, погибли сотни тысяч мирных жителей, «уничтожавшихся в Югославии руками гитлеровских карателей и их пособников усташей». По его мнению, нацию спасла освободительная миссия Красной Армии, и долг двух народов — сохранить память о подвиге советских солдат, сербских патриотов, антифашистов.

Он напомнил, что 2020-й — год 75-летия Победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, и что Красная Армия внесла в нее решающий вклад. «И благодарная память об этих событиях до сих пор живет в сердцах многих простых европейцев», — подчеркнул Нарышкин.

В церемонии участвовали заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Картаполов, глава Россотрудничества Евгений Примаков, директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Мероприятие приурочили к завершению в стране Года памяти и славы. В Сербии в мероприятии примут участие президент страны Александар Вучич и министр иностранных дел России Сергей Лавров.