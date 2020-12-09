Имена ветеранов войны присвоили улицам в российских регионах

В День Героев Отечества имена ветеранов войны были присвоены улицам в российских регионах. Об этом говорится в пресс-релизе Общероссийского народного фронта (ОНФ), поступившего в редакцию «Ленты.ру».

«В год 75-летия Победы ОНФ запустил патриотический проект "Улицы Героев". Имена прославленных защитников Отечества, сражавшихся на полях войны, нам уже удалось присвоить улицам и скверам в шести регионах, мы собираемся распространить проект на все 85 регионов», — рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

Бичаев отметил, что на этот проект «нас сподвигли сами жители, которые неоднократно обращались в ОНФ и просили убрать странные названия улиц, которые в большом количестве появляются на картах городов, и присваивать городским пространствам имена достойных жителей страны». «А более достойных людей, чем те, кто отдал жизнь за нашу свободу, трудно найти. Сегодня присоединилось к проекту еще 7 регионов, улицы назвали именами Героев-соотечественников и установили памятные таблички Республика Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия — Алания, Крым, Алтайский край, Курская и Тюменская области», — сказал он.

Так, в Барнауле сегодня, 9 декабря, торжественно присвоили аллее на улице Профинтерна имя Алексея Скурлатова, участника Великой Отечественной войны, ставшего прототипом памятника советскому воину-освободителю в болгарском городе Пловдиве. Также одна из улиц Симферополя была названа в честь подпольщика Евгения Семнякова, который отвечал за диверсионную работу в Симферопольской подпольной организации и разработал план по подрыву фашистской автобазы с большим складом бензина. Он был расстрелян фашистами в 1944 году в возрасте 19 лет. В Северной Осетии в селе Гизель улице присвоили имя братьев Адеевых, которые ушли на войну с самых первых ее дней.

Также отмечается, что в Тульской, Тверской, Ростовской, Московской, Ульяновской областях и Санкт-Петербурге активисты ОНФ и АНО «Подвиги» организовали встречи маленьких героев — детей с Героями России.