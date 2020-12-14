Bellator переманил бывшего претендента на пояс UFC

Кубинский боец смешанного стиля (MMA) Йоэль Ромеро в ближайшее время подпишет контракт с промоушеном Bellator. Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани в своем Twitter.

Bellator удалось переманить Ромеро, который был уволен руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 43-летний кубинец — один из наиболее известных бойцов UFC и бывший претендент на пояс организации в среднем весе.

Таким образом, Bellator усилил свой ростер очередным бойцом с опытом выступлений в UFC. До Ромеро контракт с промоушеном подписал американец Энтони Джонсон.

В марте 2020-го Ромеро уступил в титульном поединке новозеландцу Исраэлу Адесанье. Поражение кубинца стало третьим кряду. При этом все три поединка не завершились досрочно. В каждом из них Ромеро уступил решением судей.

Всего в активе Ромеро 13 побед при пяти поражениях. До перехода в MMA кубинец выступал в вольной борьбе на высоком уровне. В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее Ромеро завоевал серебро.