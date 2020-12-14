Акции Сбера рекордно подорожали

Обыкновенные акции Сбера в ходе торгов на Московской бирже рекордно подорожали. Их стоимость превысила 285 рублей за штуку, что выше предыдущего максимального результата, зафиксированного 26 февраля 2018 года, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме они достигали 287,74 рубля, по состоянию на 15:30 бумага скорректировалась до 285,56 рубля. Привилегированные акции Сбера поднимались до 253,7 рубля.

В общей сложности с начала года акции крупнейшего российского банка поднялись на 13 процентов, полностью отыграв падение, связанное с пандемией коронавируса.

В начале декабря организация отчиталась о финансовых результатах за 11 месяцев года. Процентные и комиссионные доходы выросли, но чистая прибыль сократилась на 11,7 процента, что связано с увеличением трат на кредитные риски.

Наблюдательный совет Сбера в прошлом месяце утвердил новую дивидендную политику, которая в период до 2023 года предполагает выплату акционерам 50 процентов от чистой прибыли. Также принята стратегия развития на этот же период.