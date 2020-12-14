На участке трассы М-5 «Урал» начали готовить грунт

На 55-километровом четырехполосном участке трассы М-5 «Урал» в обход зубово-полянских населенных пунктов Умет, Зубова Поляна, Новые Выселки, Аким-Сергеевка и Каргал ведутся строительные работы. Как сообщает местное издание Stolica-s, сейчас там идет подготовка грунта под будущую магистраль

Генподрядчиком возведения нового участка М-5 в Мордовии стала подмосковная компания «Хотьковский автомост». Она выиграла тендер в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», предложив за свои услуги чуть менее 19 миллиардов рублей.

Одной из главных задач проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.