В Забайкалье реконструируют аэропорт благодаря нацпроекту

В Забайкальском крае планируют реконструировать аэропорт в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Европа — Западный Китай», в котором регион будет впервые участвовать с 2021-го. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Там отметили, что в регион направят 928,7 миллиона рублей на реконструкцию аэропорта в Чаре. Всего на строительство аэропортового комплекса до 2022 года будет потрачено более 2 миллиардов рублей.

Чара находится рядом с крупнейшим в России Удоканским месторождением меди. Здание действующего аэропорта было построено почти 40 лет назад.

Одной из главных задач проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.