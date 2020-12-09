Назван срок завершения реконструкции порта в Корсакове

В Сахалинской области разрабатывают проект реконструкции Корсаковского морского порта, который к 2030 году сможет увеличить грузооборот до 30 миллионов тонн. Затраты на его обновление могут составить порядка 90 миллиардов рублей, передает портал SakhalinMedia. Закончить работы планируют к 2024 году.

При этом заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев уверен, что модернизацию порта необходимо проводить с привлечением частных инвестиций при помощи государства. Работы по реконструкции порта в Корсакове будут вести в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Основная цель реконструкции морского порта на Сахалине — создание логистического центра, который позволит эксплуатировать его в рамках Северного морского транспортного коридора.

Одной из главных задач проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.