Назван срок подготовки документов по мосту через Обь в районе Сургута

Разработка проектно-сметной документации проекта по строительству моста через реку Обь в районе Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре завершится в декабре, сообщила губернатор региона Наталья Комарова. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Разработка проектно-сметной документации входит в состав расходов на создание любого объекта, и в нашем случае контракт такой заключен, в декабре текущего года наш подрядчик должен предъявить проектно-сметную документацию, выполненную в соответствии с контрактом», — прокомментировала Комарова. Ранее сообщалось, что проект будущего моста планируется реализовать с 2021 года в составе комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и государственной программы «Развитие транспортной системы».

Одной из главных задач проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.