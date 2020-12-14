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В России за сутки умерли 450 пациентов с коронавирусом

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за последние сутки умерли 450 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в понедельник, 14 декабря.

Всего с начала пандемии умер 47 391 инфицированный.

За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в России за сутки возросло на 27 328. Общее количество случаев заражения достигло 2 681 256.

Рекорд по смертности пациентов с коронавирусом был зафиксирован 11 декабря. В тот день за сутки умерли 613 человек. 2 декабря в России скончались 589 пациентов с COVID-19, что считается предыдущим максимальным показателем.

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