В России за сутки умерли 488 пациентов с коронавирусом

В России за последние сутки умерли 488 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в воскресенье, 13 декабря.

Всего с начала пандемии умер 46 941 россиянин с подтвержденным COVID-19.

Суточный прирост новых случаев заражения составил 28 080. Общее число заболевших COVID-19 достигло 2 653 928.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил шансы заразиться коронавирусом после вакцинации. По его словам, привитый российской вакциной «Спутник V» человек может заболеть вирусом с вероятностью 4 процента. При этом ученый подчеркнул, что, если привитый все же заразится, заболевание будет протекать у него в гораздо более мягкой форме.