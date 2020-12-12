В России за сутки умерли 560 пациентов с коронавирусом

В России за последние сутки умерли 560 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в субботу, 12 декабря.

Всего с начала пандемии умерли 46 453 россиянина с подтвержденным COVID-19.

Суточный прирост новых случаев заражения составил 28 137. Общее число заболевших COVID-19 достигло 2 625 848.

Ранее, 11 декабря, в России был зафиксирован рекорд по смертности пациентов с коронавирусом. В тот день за сутки умерли 613 человек. 2 декабря в России умерли 589 пациентов с коронавирусом, что считается предыдущим максимальным показателем.