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В России за сутки умерли 560 пациентов с коронавирусом

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки умерли 560 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в субботу, 12 декабря.

Всего с начала пандемии умерли 46 453 россиянина с подтвержденным COVID-19.

Суточный прирост новых случаев заражения составил 28 137. Общее число заболевших COVID-19 достигло 2 625 848.

Ранее, 11 декабря, в России был зафиксирован рекорд по смертности пациентов с коронавирусом. В тот день за сутки умерли 613 человек. 2 декабря в России умерли 589 пациентов с коронавирусом, что считается предыдущим максимальным показателем.

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