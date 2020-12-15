Проигравший жену друзьям мужчина облил ее кислотой за отказ повиноваться

Любитель азартных игр из индийского штата Бихар проиграл жену друзьям. В рамках пари он отправлял ее к приятелям, разрешив тем насиловать супругу. Когда женщина в очередной раз взбунтовалась, он облил ее кислотой, пишет The Independent со ссылкой на местные правоохранительные органы.

«Супруги были женаты около десяти лет. Увлекающийся азартными играми муж проиграл жену в конце октября», — рассказал старший офицер полиции Раджеш Кумар. По его словам, в рамках пари мужчина насильно отправлял супругу к приятелям, и те ее насиловали. Когда женщина сопротивлялась, он избивал ее и запирал дома. 2 ноября она в очередной раз взбунтовалась, и супруг облил ее кислотой.

Сотрудник правоохранительных органов уточнил, что в настоящий момент мужчина, чье имя не раскрывается, находится под стражей. Его обвиняют в нападении с применением кислоты, групповом изнасиловании, насилии и неправомерном заключении. По словам Кумара, в настоящий момент полиция устанавливает личности мужчин, принимавших участие в изнасиловании.

Al Jazeera указывает, что, по данным Национальной комиссии по делам женщин, за время локдауна в Индии число зарегистрированных случаев домашнего насилия в стране увеличилось почти в два раза. В период с 23 марта по 16 апреля было зафиксировано 587 жалоб на насилие в семьях, что почти на 45 процентов больше, чем за предыдущие 25 дней. Этот показатель связывают с вынужденной изоляцией с жестокими партнерами, финансовыми проблемами, а также с отсутствием доступа к спиртному.

В отчете Oxfam India отметили, что в начале карантина в стране наблюдался всплеск насилия, однако после ослабления ограничительных мер число жалоб снизилось.