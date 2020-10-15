Муж полтора года удерживал жену в туалете

В Индии мужчина полтора года удерживал жену в туалете площадью 0,8 квадратного метра, морил ее голодом и жаждой. Спасти женщину удалось благодаря полиции и Службе социального обеспечения, пишет Daily Mail.

По словам офицера по защите женщин, которому о ситуации сообщили соседи супругов, спасенная была так слаба, что не могла самостоятельно ходить. Прежде чем госпитализировать пострадавшую, полицейские накормили ее пшеничными лепешками.

Местные жители рассказали, что семейная пара проживала вместе 17 лет. За это время у них родились трое детей. Сейчас им от 11 до 15 лет.

Муж, пытаясь оправдаться, заявил, что супруга была психически нездорова. Однако справок, подтверждающих это, он предоставить не смог. Офицер по защите женщин это заявление опроверг. По его словам, потерпевшая абсолютно здорова ментально.

Ранее сообщалось, что американец случайно запер годовалую дочь в салоне машины и оставил ее на солнцепеке. Осознав ситуацию, мужчина отказался бить стекла автомобиля, ссылаясь на то, что не сможет оплатить ремонт. Пока он искал альтернативный выход, малышка скончалась.