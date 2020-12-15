В российском городе открыли Дом научной коллаборации

В Улан-Удэ на базе Бурятского института инфокоммуникаций открыли Дом научной коллаборации — центр развития детей для обучения техническим и естественным наукам. Об этом сообщили в Минобрнауки Бурятии, передает ТАСС во вторник, 15 декабря.

Ежегодно в центре будут заниматься более 400 учеников 5-11 классов, а также учащиеся колледжей. Для последних предусмотрены как краткосрочные, так и долгосрочные образовательные программы. «Обучающиеся смогут учиться командному взаимодействию, развивать навыки форсайт-мышления и создавать инновации», — заверили в Минобрнауки региона.

Центр оборудовали за счет федеральной субсидии в размере более 10 миллионов рублей. Его открытие стало возможным благодаря нацпроекту «Образование».

Нацпроект «Образование» планируется реализовать до 2030 года. В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций.