Алеся Кафельникова снялась в костюме на голое тело

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, показала кадр со своей новой откровенной фотосессии. Снимок появился в Instagram-аккаунте австралийской фотохудожницы Акилы Берджауи (Akila Berjaoui).

22-летняя знаменитость репостнула в свои сторис фото, на котором она запечатлена в оранжево-золотистом костюме на голое тело. Наряд бренда Y/PROJECT оформлен вырезами в области декольте и бедер. Известно, что кадр был сделан для издания CAP 74024.

Работы Берджауи неоднократно публиковались в популярных модных журналах Elle и Harper's Bazaar.

Ранее Алеся Кафельникова снялась в расстегнутой рубашке без белья. В серии из нескольких роликов знаменитость позирует в студии на светлом фоне в черном костюме. Ее образ состоит из расклешенных брюк, удлиненного жакета и расстегнутой рубашки.