Львы растерзали редкую обезьяну на глазах у посетителей сафари-парка

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Стая львов растерзала обезьяну на глазах у посетителей сафари-парка Блэр Драммонд вблизи шотландского города Стирлинг. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

В воскресенье, 13 декабря, берберская обезьяна сбежала из вольера и забралась в клетку к львам. На глазах у посетителей парка хищники окружили животное и растерзали его. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

«Конечно, это дикие животные, которыми движет инстинкт, но руководство парка должно обеспечивать безопасность редких животных и не позволять им запрыгивать в вольер к львам», — подчеркнул один из посетителей.

«У обезьяны не было шансов. Было ужасно видеть, как львы окружили ее и погнались за ней. Мы надеялись провести отличный день с нашим маленьким ребенком, а вместо этого пришлось объяснять ему, что произошло», — отметил он.

Крики примата были слышны по всему парку. Погибшее животное было одной из 30 обезьян, которых в 2014 году привезли в Блэр Драммонд с Гибралтара. В дикой природе осталось всего около восьми тысяч берберских обезьян.

Один из сотрудников парка попытался защитить пострадавшего примата, припарковав свой пикап над его телом, но лев вытащил его из-под автомобиля и убежал с жертвой в зубах.

Представитель Блэр-Драммонд заявил, что в дальнейшем подобные инциденты постараются предотвратить, а вовлеченным в произошедшее сотрудникам будет оказана поддержка.

Ранее сообщалось, что в крымском сафари-парке «Тайган» на глазах у туристов львы вступили в схватку и растерзали друг друга. За неделю погибло четыре льва.