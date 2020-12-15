Морг в российском городе переделают в гостиницу

В российском городе Кургане здание бывшего морга переделают в гостиницу. Власти выдали соответствующее разрешение на реконструкцию объекта. Об этом пишет URA.RU.

Речь идет о патологоанатомическом отделении второй городской больницы, где в настоящее время находятся пациенты с коронавирусом. Разрешение выдано ООО «Технология чистоты — Курган». Оно занимается торговлей химикатами, дезинфекцией зданий и прочими услугами.

Источники в больнице рассказали агентству, что морг не работает последние 20 лет. «Умерших отправляли обычно в морг на ЖБИ, а сейчас в областную больницу», — объяснили медики.

В правительстве региона URA.RU заявили, что патологоанатомический корпус Курганской больницы №2 не работает с 1990-х годов. В 2013 году объект передали департаменту имущественных и земельных отношений города.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru