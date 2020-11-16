В российском регионе объявили о перегруженности моргов из-за COVID-19

Морги в больницах Ивановской области перегружены из-за COVID-19, объявил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 16 ноября.

По его словам, это связано с тем, что родственники боятся забирать умерших пациентов с коронавирусом, в связи с чем тела приходится хранить дольше обычного.

«Сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением», — добавил Фокин. Он отметил, что для решения проблемы также придется перепрофилировать другие медучреждения, что, в свою очередь, может нанести ущерб на другие профили оказания медицинской помощи.

По данным на 16 ноября, всего в Ивановской области коронавирусом заразились 13 646, из них 149 получили такой диагноз за прошедшие сутки. Кроме того, в регионе скончались 203 пациента с коронавирусом. Всего по стране выявлено 1 948 603 случаев заражения коронавирусом.

В конце октября стало известно, что в Барнауле в подвале госпиталя больницы №12 скопились тела умерших пациентов. Их хранят там из-за нехватки патологоанатомов и возросшей нагрузки на них. В Минздраве Барнаула также назвали одной из причин скопления тел то, что их родственники сами находятся на карантине и не могут приехать в больницу.