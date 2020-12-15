В Орловской области отчитались о подключении соцобъектов к интернету

Власти Орловской области отчитались о подключении к интернету социально значимых объектов в 2020 году. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном портале региона.

Как отмечается, за год доступ к сети получил 221 соцобъект: 101 учебное учреждение области, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 68 органов местного самоуправления и одна пожарная часть.

Ожидается, что к концу 2021 года в Орловской области высокоскоростным интернетом будут обеспечены все соцобъекты — их в регионе около 1 тысячи.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.