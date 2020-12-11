Соцобъекты в Удмуртии массово обеспечили интернетом

В Удмуртии социально значимые объекты массово подключили к высокоскоростному интернету в 2020 году. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщается на официальном сайте главы и правительства республики.

Как уточнили в правительстве, всего за год доступом к сети обеспечили 280 учреждений. «В списке подключенных объектов 2020 года: 92 школы, 79 фельдшерско-акушерских пунктов, 92 администрации муниципальных образований, одно учреждение среднего профессионального образования, два подразделения Росгвардии, три пожарные части и 11 пожарных постов», — пояснили там.

Отмечается, что всего за три года доступ к интернету должны получить 875 соцобъектов. На эти цели планируется выделить 670 миллионов рублей.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.