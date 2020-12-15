В Южной Осетии с помощью ФСБ предотвратили взрыв

Спецслужбы Южной Осетии при содействии ФСБ России предотвратили попытку взрыва в общественном месте в Цхинвале. Об этом 15 декабря сообщили в Комитете государственной безопасности республики, передает ТАСС.

Организатор попытки взрыва задержан. В его доме обнаружили автомат АКС-74, три штык-ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова, две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами, сигнальную ракету, металлоискатель и более 600 патронов к боевому огнестрельному оружию.

«Комитет продолжает реализовывать комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий», — сказано в сообщении ведомства.

В августе этого года автомобиль главы МВД Южной Осетии подвергся обстрелу в Цхинвале, сам министр не пострадал. Ранее злоумышленники напали на квартиру министра юстиции республики. Ее дом забросали камнями и разбили окна.