Под Петербургом задержали убийцу воевавшего за ДНР мужчины

В Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве мужчины, внесенного в список врагов Украины на сайте «Миротворец» за участие в боевых действиях в Донбассе. Об этом во вторник, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 37-летний мужчина совершил убийство в квартире в городе Мурино (Всеволожский район Ленинградской области). В ходе распития спиртных напитков он нанес своему оппоненту как минимум три удара топором и девять ударов ножом. Сотрудники СКР задержали подозреваемого совместно с полицейскими.

Об убийстве в Мурино сообщалось 13 декабря. Тогда в городскую полицию обратился житель дома на Воронцовском бульваре. Он пожаловался, что в соседней квартире буянят и бьют стекла на балконе. Прибывшие на место патрульные нашли в указанной квартире тело мужчины около 40 лет.

Жертва с рассеченной головой лежала в странной позе: ноги на диване, туловище на полу. Отмечается, что в квартире был беспорядок, а вещи из шкафов валялись на полу. По данным местных СМИ, погибший участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе разведроты на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. Его контактные данные находятся в базе данных созданного на Украине сайта «Миротворец».

На «Миротворце» публикуют информацию о людях, которых авторы ресурса считают сепаратистами или «агентами Кремля». Сайт не имеет официального статуса, но тех, кто попал на него, могут не пустить на Украину. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывала власти закрыть сайт.