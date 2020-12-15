Прокурор назвал срок для обвиненной ФСБ в шпионаже топ-менеджера

Прокурор назвал срок наказания топ-менеджеру российской компании «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиненной ФСБ в шпионаже. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, проходящего в Мосгорсуде.

На слушаниях прокурор, представляющий гособвинение, попросил приговорить подсудимую к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2004 году Служба информации и безопасности Молдавии привлекла Цуркан к конфиденциальному сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла. Весной 2015 года в Москве она получила проект документа Минэнерго, касающийся деятельности российских энергетических компаний в сфере международного сотрудничества. Цуркан передала имеющиеся в нем сведения о поставках электроэнергии из России на Украину молдавской спецслужбе.

Фигурантка дела отрицает свою вину, заявляя, что никогда не была знакома с представителями иностранных спецслужб. Она связывает дело о шпионаже с попыткой сместить ее с должности.

Процесс проходит в закрытом режиме в связи с грифом «Секретно» на материалах дела. 19 июня 2018 года Цуркан арестовали в Москве. 16 января 2020-го ей изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО, однако 7 февраля вновь отправили под стражу.

Цуркан окончила Международный независимый университет Молдавии и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Является гражданкой России. С 2012 года входит в правление «Интер РАО». До этого руководила географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния» энергетической компании.