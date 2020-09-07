Прокуратура передала в суд дело ФСБ о шпионаже российского топ-менеджера

Генпрокуратура России передала в суд уголовное дело о шпионаже, которое расследовала ФСБ в отношении топ-менеджера энергетической компании «Интер РАО» Карины Цуркан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Утверждено обвинительное заключение. Материалы дела направлены в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

Цуркан вменяется шпионаж в пользу Молдавии. По данным ФСБ, она, будучи членом правления «Интер РАО», передала иностранным спецслужбам политическую и экономическую информацию о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса.

19 июня 2018 года Цуркан арестовали в Москве. 16 января 2020-го ей изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО, однако 7 февраля вновь отправили под стражу.

43-летняя Цуркан окончила Международный независимый университет Молдавии и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Является гражданкой России. С 2012 года входит в правление «Интер РАО». До этого руководила географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния» энергетической компании.

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