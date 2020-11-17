Российского разведчика вызвали в суд по делу о шпионаже агента с позывным Карла

Мосгорсуд согласился вызвать для дачи показаний засекреченного свидетеля — сотрудника российской разведки по делу о шпионаже, в котором обвиняется топ-менеджер российской энергетической компании «Интер РАО» Карина Цуркан. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, разведчик получил от своих источников в молдавской спецслужбе документы о деятельности агента с позывным Карла, которой, согласно версии следствия, якобы являлась Цуркан.

Подсудимая категорически отрицает свою вину в шпионаже и передаче секретных данных о поставках российской энергии на восток Украины, заявил ее адвокат Иван Павлов. По его словам, в уголовном деле, кроме плохо читаемых копий нескольких страниц «анкеты» агента, нет никаких доказательств вины Цуркан. Защита будет добиваться ее оправдания.

В сентябре Генпрокуратура России передала в суд дело топ-менеджера. Процесс проходит в закрытом режиме в связи с грифом «Секретно» на материалах дела. По данным ФСБ, она, будучи членом правления «Интер РАО», передала молдавской спецслужбе политическую и экономическую информацию о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса.

19 июня 2018 года Цуркан арестовали в Москве. 16 января 2020-го ей изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО, однако 7 февраля вновь отправили под стражу.

Цуркан окончила Международный независимый университет Молдавии и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Является гражданкой России. С 2012 года входит в правление «Интер РАО». До этого руководила географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния» энергетической компании.