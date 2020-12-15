Ведущая Первого канала раскритиковала российских мужчин

Ведущая программы «Давай Поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскритиковала российских мужчин и призвала их менять отношение к женщинам. Об этом она порассуждала в Instagram.

У российских женщин замужество отнимает два и более года жизни, заявила телесваха. «Ученые выяснили, что замужние женщины менее восприимчивы к болевым ощущениям, так как научились притуплять и не воспринимать боль», — объяснила она.

При этом мужчинам брак, по словам ведущей, продлевает жизнь. Сябитова отметила, что благодаря женам мужчины часто бросают вредные привычки, начинают правильно питаться и заниматься своим здоровьем, а также получают все преимущества активной жизни и приобретают больше друзей. Все это уменьшает стресс, а также снижает риск ожирения и диабета.

«Мужчины! Вам не кажется, что пора менять ваше отношение к жене и к женщине в целом?» — задалась вопросом ведущая. Она также призвала мужчин не обесценивать любовь, внимание и заботу и не выбрасывать «в помойное ведро опыт совместно пережитых трудностей, радостей и переживаний». «Не вынуждайте нас отказаться от самого ценного счастья для женщины — быть вашими любимыми женами (боевыми подругами) и матерями ваших детей», — предупредила телесваха.

Ранее Сябитова назвала культ молодости убийцей женщин старше 50 лет. Она подчеркнула, что в современном обществе красота — это гладкость кожи, подтянутая фигура и ухоженная внешность, а не ум, эрудированность, профессионализм и опыт. По словам ведущей, чтобы после 50 лет считать себя красивой, женщине нужно перестать делать вид, будто ей 30 или 40.