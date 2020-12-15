В Москве переодевшийся в вора директор ограбил свой магазин и попал на видео

В Москве директора задержали за кражу из собственного магазина. Переодетый вором мужчина попал в объектив камеры наблюдения. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как неизвестный в капюшоне заходит в служебное помещение магазина, открывает сейф, неспешно забирает его содержимое и уходит.

Сотрудник службы безопасности компании, обнаружив пропажу 1,7 миллиона рублей, написал заявление в полицию. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские вычислили вора. Им оказался 33-летний директор магазина.

После задержания он признался, что все деньги потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело.