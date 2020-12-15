В России за сутки умерли 577 пациентов с коронавирусом

В России за последние сутки умерли 577 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции во вторник, 15 декабря.

Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 47 813 человек.

За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в России возросло на 26 689. Общее количество случаев заражения достигло 2 707 945.

Последний рекорд по смертности пациентов с коронавирусом был зафиксирован 11 декабря. В тот день за сутки умерли 613 человек.